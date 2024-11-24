الامارات | مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد ستكون دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 نوفمبر 2024

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تدوينة على منصة "إكس": "ترأست اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، واعتمدت موازنتها لعام 2025، كما استعرضنا البيانات المالية للمؤسسة ومجموعة "وصل" خلال فترة العشرة شهور الأولى من العام الحالي، والتي شهدت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 28٪ مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023".

وأوضح سموه: "القطاع العقاري يمثّل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد دبي، ويشهد نموّا استثنائياً خلال هذه الفترة، وعبر سنّ وتطوير تشريعات وأطر تنظيمية مرنة ومواكبة لمتطلبات السوق وتقديم المزيد من الضمانات والحوافز المشجّعة للمستثمر في كافة القطاعات، سنشهد أثراً اقتصادياً إيجابياً للاستثمار العقاري على تعزيز الناتج المحلي للإمارة، ونمو قطاعات البنية التحتية والسياحة والضيافة".

وختم سموه بالقول: "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستكون دبي نموذجاً للمدن العالمية المتكاملة كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار".