"حزب الله": استهدفنا مستوطنتَي معالوت ترشيحا وحتسور هاجليليت بصليتَين صاروخيتَين

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:10 من صباح اليوم الأحد، مستوطنة معالوت ترشيحا؛ بصليةٍ صاروخيّة".

ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 09:10 من صباح اليوم، مستوطنة حتسور هاجليليت، بصليةٍ صاروخيّة".