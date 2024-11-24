وديع الخازن يستنكر تدمير المساجد ويدعو الى تحقيق دولي مستقل

أعرب عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام العدو الصهيوني على تدمير المساجد في جنوب لبنان ومناطق أخرى منه، وأصدر البيان الاتي: "نستنكر بشدّة الممارسات العدوانية التي قامت بها قوات الإحتلال الإسرائيلي، والتي طالت المساجد والكنائس ودور العبادة في جنوب لبنان ومناطق أخرى منه. إن هذه الانتهاكات السافرة ليست مُجرّد إعتداءات على مبانٍ دينية، بل هي هجوم مباشر على القيم الإنسانية والدينية، وعلى حقوق الشعوب في ممارسة شعائرها بحرية وأمان".
وتابع: "إن استهداف دور العبادة يُمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، لا سيّما إتفاقيات جنيف والبروتوكولات المُلزمة بحماية الممتلكات الثقافية والدينية أثناء النزاعات الُمسلحة. كما أن هذه الجرائم تنتهك بشكل فاضح المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي تكفل إحترام حرية الدين والعقيدة وحماية المُقدّسات".
وختم: "نطالب الأمم المتحدة والجامعة العربية، والمجتمع الدولي فضلاً عن المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري لإدانة هذه الممارسات الإجرامية، والضغط على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والكف عن استهداف الأماكن المقدسة والمدنيين. كما ندعو إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الإنتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها".
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