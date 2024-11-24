ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، أنّ "المهمّات المنفّذة منذ مساء أمس السّبت وحتّى السّاعة من صباح اليوم الأحد، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي:
* محافظة بيروت
- البسطة:
انتشال جثمانَي شهيدَين من مستودع بجانب الموقع المستهدف، واستمرار عمليّات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
* ضاحية بيروت الجنوبية
- السان تيريز:
إخماد حريق شقّة من مبنى سكني.
إعادة فتح الطّريق، بعد أن قُطع في منطقة الرويس.
* محافظة بعلبك الهرمل
- شمسطار:
انتشال جثمانَي شهيدَين وسحب 6 جرحى من تحت الأنقاض، لتبلغ الحصيلة النّهائيّة 17 شهيدًا و6 جرحى.
* محافظة النبطية
- عين قانا:
سحب جريحَين من تحت الأنقاض، ونقلهما إلى مستشفى النبطية الحكومي.
- الشرقية:
سحب جريح من تحت الأنقاض، ونقله إلى مستشفى راغب حرب.
* محافظة الجنوب
الكشف على موقع الغارة الّتي استهدفت منزلًا في منطقة دبعال، دون تسجيل وقوع إصابات.
* خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني أعلن مهماته منذ مساء أمس: انتشال شهيدَين في البسطة وشهيدَين و6 جرحى في شمسطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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