الدفاع المدني أعلن مهماته منذ مساء أمس: انتشال شهيدَين في البسطة وشهيدَين و6 جرحى في شمسطار

ذكرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، أنّ "المهمّات المنفّذة منذ مساء أمس السّبت وحتّى السّاعة من صباح اليوم الأحد، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي:

* محافظة بيروت

- البسطة:

انتشال جثمانَي شهيدَين من مستودع بجانب الموقع المستهدف، واستمرار عمليّات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

* ضاحية بيروت الجنوبية

- السان تيريز:

إخماد حريق شقّة من مبنى سكني.

إعادة فتح الطّريق، بعد أن قُطع في منطقة الرويس.

* محافظة بعلبك الهرمل

- شمسطار:

انتشال جثمانَي شهيدَين وسحب 6 جرحى من تحت الأنقاض، لتبلغ الحصيلة النّهائيّة 17 شهيدًا و6 جرحى.

* محافظة النبطية

- عين قانا:

سحب جريحَين من تحت الأنقاض، ونقلهما إلى مستشفى النبطية الحكومي.

- الشرقية:

سحب جريح من تحت الأنقاض، ونقله إلى مستشفى راغب حرب.

* محافظة الجنوب

الكشف على موقع الغارة الّتي استهدفت منزلًا في منطقة دبعال، دون تسجيل وقوع إصابات.

* خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق".