ذكرت معلومات صحافيّة، أنّ دوريّةً من مخابرات الجيش اللبناني أوقفت ليل أمس، صاحب أحد المباني الواقعة في منطقة البسطة الفوقا، بعد أن ثبت تورّطه في تسريب مقطع صوتي، يحتوي على تحذير كاذب يدعو إلى إخلاء المبنى المكوّن من تسع طبقات"، مشيرةً إلى أنّ "التّحذير الّذي انتشر بسرعة، أثار حالة من الهلع والإرباك بين السّكان، ما دفعهم إلى إخلاء منازلهم".

كانت هذه تفاصيل خبر مخابرات الجيش أوقفت صاحب مبنى في البسطة الفوقا لتسريبه تحذيرًا صوتيًا كاذبًا لإخلاء المبنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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