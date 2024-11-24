ديفيد بن بسات: المسلمون خطفوا هولندا.. اسرائيل تخسر صديقتها

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: كتب ديفيد بن بسات رئيس جمعية الاتصالات الإذاعية الإسرائيلية مقالاً عبر صفحات "جيروزاليم بوست" هاجم فيه هولندا بضراوة، وذلك على الرغم من أن هولندا تعد من الدول والكيانات الأكثر تعاطفاً مع إسرائيل، ودفاعاً عن الجالية اليهودية، إلا أن العنف الذي حدث بين مشجعي فريق مكابي الإسرائيلي ومهاجرين من أصول عربية ومسلمة تسبب في حالة من الغضب الكبير في إسرائيل، واتهامات مباشرة لهولندا بالتقصير الكبير في معالجة هذا الحادث.

وفي المقابل قالت عمدة مدينة أمستردام إن ما حدث لايرقى لوصفه بالمذبحة، واتهمت الإعلام الإسرائيلي وبعض السياسيين بالمبالغة حينما وصفوا ما حدث بالمذبحة، وكان هدفهم تحقيق بعض المكاسب السياسية.

بن بسات كتب تحت عنوان:"هولندا ضائعة.. الهولنديون يسعون إلى إلقاء اللوم على الضحايا الإسرائيليين في مذبحة أمستردام"

لقد نشأنا على أسطورة الهولنديين باعتبارهم "الصالحين بين الأمم"، الأبطال الذين ساعدوا في إنقاذ اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية. ولكن الحقيقة مختلفة تماما.

بينما أكتب هذه الكلمات، تجري مظاهرة كراهية في أحد شوارع أمستردام الرئيسية، وهي احتجاجات غير قانونية من جانب المسلمين تشير بوضوح شديد إلى أن هولندا، مثلها كمثل دول أخرى، فقدت السيطرة على دولتها لصالح المسلمين المتعصبين.

وبعد أيام قليلة من أعمال الشغب المعادية للسامية التي نفذها مثيرو الشغب المسلمون، بات من الواضح أن أحداً لم يتعلم شيئاً. فلم تفعل السلطات الهولندية ــ بما في ذلك عمدة أمستردام والشرطة، التي حظرت الاحتجاج ــ شيئاً لمنعه.

في اليوم نفسه الذي كان فيه المسلمون يتربصون خارج الفنادق لاستهداف اليهود، سافرت أفكاري إلى فترة أكثر قتامة في التاريخ الهولندي عندما ألقى النازيون القبض على آن فرانك وعائلتها في أحد الشوارع القريبة قبل حوالي 80 عاما، مما أدى إلى قتلهم في النهاية.

أفكارنا وقلوبنا معكم

وتابع المقال :لقد أرسل لي صديق هولندي مؤخراً صورة لنجمة داوود، وكتب عليها: "إن أفكارنا وقلوبنا معكم. هذه ليست هولندا الخاصة بنا بعد الآن". لقد ذكّرتني هذه الرسالة بالاحتضان والحب الذي حظيت به إسرائيل في جميع أنحاء العالم بعد حرب الأيام الستة، والتي انتصرنا فيها على الدول العربية التي سعت إلى تدميرنا. لقد تغيرت الأوقات بالفعل، لكن الكراهية لا تزال كما هي. لقد عادت معاداة السامية إلى الظهور على مستوى العالم وفي هولندا، حيث انضم المسلمون والمواطنون الهولنديون المعادون للسامية إلى صفوفهم، وحشدوا قواهم من أجل الدعوة إلى إبادة إسرائيل.

إن مشاهدة المواطنين الهولنديين يهتفون "فلسطين حرة" دون فهم ما تعنيه كلماتهم، بينما تقف الشرطة متفرجة وتسمح بانتهاك القانون بشكل صارخ، أمر مقلق للغاية.

لقد نشأنا على أسطورة الهولنديين باعتبارهم "أبطالاً صالحين بين الأمم"، وهم الأبطال الذين ساعدوا في إنقاذ اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية. ولكن الحقيقة مختلفة تمامًا. فقد خان العديد من المواطنين الهولنديين اليهود وأبلغوا النازيين عن أماكن اختبائهم.

ولكن في زيارتي الأولى لهولندا قبل سنوات عديدة، التقيت بأحد أبطال الحرب الأكثر حصولاً على الأوسمة، موريس كييك. فقد استضافني أنا وزوجتي في مدينة فاسينار الجميلة بالقرب من روتردام، وخلال العشاء سمعنا عن الهولنديين الذين قاتلوا إلى جانب اليهود ضد آفة النازية.

أمستردام ضحية للهجرة الإسلامية

كانت هولندا مختلفة آنذاك. فقد كانت أمستردام، وربما لا تزال، مدينة عالمية تسمح بتعدد المعتقدات وأنماط الحياة. ولكن مع وصول مئات الآلاف من المهاجرين المسلمين، ارتفعت معدلات الجريمة والعنف. وقد جلب بعضهم معهم ثقافة بدأت تطغى على التقاليد الهولندية.

في أعقاب الهجوم الذي وقع هذا الأسبوع على المشجعين الإسرائيليين الذين جاءوا لمشاهدة مباراة لكرة القدم، وعلى الرغم من وجود عدد لا يحصى من مقاطع الفيديو التي توثق العنف، أطلقت الشرطة الهولندية سراح جميع المعتقلين، الذين تبين أنهم كانوا قد اعتقلوا بالفعل في أحداث غير ذات صلة قبل المباراة.

في غضون ذلك، غيرت وسائل الإعلام الهولندية، التي عبرت في البداية عن "صدمتها" إزاء المذبحة، روايتها الآن، وألقت باللوم على الإسرائيليين ظلماً. ففي تعليقها على إخفاقات الشرطة، اقترحت صحيفة دي تليغراف الهولندية أن الضباط قاموا بتأمين مناطق غير ذات صلة، وعزت المشكلة إلى سوء تخصيص موارد الشرطة وليس نقص الأفراد. وهذا يلخص الخلل الأمني ​​الهائل الذي تعاني منه شرطة أمستردام.

الرواية الفلسطينية زائفة

في هذه الأثناء، يواصل المؤيدون للفلسطينيين تنظيم المظاهرات "من أجل فلسطين"، رافضين فكرة أن اليهود ضحايا - وهو ادعاء يتحدى الاعتقاد. وإذا كان هذا يبدو مألوفًا، فذلك لأن الفلسطينيين حولوا الضحية إلى فن، وخدعوا الجمهور بمساعدة وسائل الإعلام، وغرسوا روايتهم الزائفة.

ورغم أن رئيسة بلدية أمستردام فيمكي هالسيما حظرت الاحتجاجات بعد الأحداث العنيفة، إلا أن ذلك لم يثن أحدا على ما يبدو، حيث أثبتت المظاهرة التي عقدت بعد يومين أن الشرطة إما غير راغبة أو غير قادرة على وقف مثيري الشغب.

لماذا لم يعاقبوا حكيم زياش؟

ورغم أن وسائل الإعلام الهولندية انتقدت لاعب جالطة سراي حكيم زياش - لاعب أياكس السابق - بسبب تعليقاته حول الحوادث العنيفة التي شملت مشجعي مكابي تل أبيب، فإن استفزازاته مستمرة دون عائق.