شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف ميزة الترجمة الفورية والاجتماعات متعددة اللغات فى تطبيق Teams والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 24 نوفمبر 2024 02:00 ص

أعلنت شركة مايكروسوفت، خلال مؤتمرها السنوي Ignite 2024، عن إطلاق ميزة الترجمة الفورية للاجتماعات في تطبيق Microsoft Teams، تتيح هذه الميزة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، للمشاركين التحدث والاستماع بلغاتهم المفضلة في الوقت الفعلي، مما يزيل الحواجز اللغوية ويوفر تجربة اجتماعات أكثر شمولية.

كيف تعمل ميزة الترجمة الفورية؟

تعتمد الميزة الجديدة على تقنية الترجمة من صوت إلى صوت، التي تُحوّل كلام المتحدث إلى لغة أخرى مع محاكاة صوته الأصلي، مما يضمن تجربة طبيعية وأكثر تفاعلية.

عند إطلاقها، ستدعم الميزة تسع لغات، من بينها الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، اليابانية، والإسبانية.

ستتوفر النسخة التجريبية من هذه الميزة في أوائل عام 2025.

ميزات إضافية في Microsoft Teams

إلى جانب الترجمة الفورية، كشفت مايكروسوفت عن أدوات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الاجتماعات وإدارة العمل، أبرزها:

اجتماعات متعددة اللغات

سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى نصوص الاجتماعات بـ 31 لغة، ما يسهل متابعة ومراجعة المحتوى بعد الاجتماعات.

وكيل تسجيل الملاحظات (Facilitator)

يقوم الوكيل بتسجيل الملاحظات بشكل فوري أثناء الاجتماعات وتقديم ملخصات للمحادثات.

كما يمكنه تلخيص المحتوى المرئي المقدم عبر العروض التقديمية من PowerPoint أو الإنترنت.

وكيل الخدمة الذاتية للموظفين

أداة جديدة تساعد الموظفين في الإجابة عن الاستفسارات الشائعة، مثل طلب أجهزة جديدة أو الاطلاع على المزايا الوظيفية.

تتوفر هذه الأداة في مرحلة التجريب الخاص حاليًا.

تعد هذه الإضافات الجديدة جزءًا من رؤية مايكروسوفت لتسهيل العمل عن بُعد وجعل الاجتماعات أكثر إنتاجية وشمولية لجميع المستخدمين حول العالم.