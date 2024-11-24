شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى ختام منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثالثة من بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025، وتقام 3 مباريات قوية تجمع الإسماعيلى مع بتروجت، وحرس الحدود مع سيراميكا، ومودرن سبورت مع زد إف سى. ويسعى فيها كل فريق لتحقيق النقاط الثلاث. ويدخل الإسماعيلي مباراة بتروجت عازمًا على تصحيح مساره، فيما يبحث حرس الحدود عن فوز ثمين للهروب من قاع الجدول. ويسعى مودرن سبورت إلى تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم عندما يواجه فريق زد.

وتقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري بين الساعة 5 مساءً أو 8 مساءً، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري

الأحد 24 نوفمبر

الإسماعيلى & بتروجت 5 مساء

حرس الحدود & سيراميكا 8 مساء

مودرن سبورت & زد إف سى 8 مساء



الجولة الثالثة

القناة الناقلة للدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هى بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

الاسماعيلى يلاقى بتروجت على ستاد الاسماعيلية

يستدرج فريق الاسماعيلى نظيره بتروجت، في المباراة المثيرة المقرر لها الخامسة مساء اليوم الاحد، على استاد الإسماعيلية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

تواجها الفريقين فى سبعة وعشرين لقاء من قبل فى مختلف البطولات، ونجح الإسماعيلى فى تحقيق الفوز على بتروجت فى 13 مباراة، بينما فاز بتروجت فى 7 مواجهات، وحسم التعادل 7 لقاءات بينهما، سجل لاعبو الدراويش 33 هدفا، بينما أحرز لاعبو الفريق البترولى 26 هدفا.

سيراميكا يستدرج حرس الحدود فى المكس

يحل فريق سيراميكا ضيفا ثقيلا على نظيره حرس الحدود، في الخامسة مساء اليوم الأحد، على استاد المكس بالإسكندرية، في مباراة مثيرة لحساب الجولة الثالثة من مساسبقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يفقد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الثنائى سعد سمير وأحمد رمضان بيكهام أمام حرس الحدود اليوم، حيث يعانى سعد سمير من إصابة في الأنكل تعرض لها خلال مباراة الأهلى في السوبر المحلى، واقترب من نهاية برنامجه التأهيلى للعودة مجددا لتدريبات سيراميكا، بينما أثبتت أشعة الرنين التي خضع لها أحمد رمضان بيكهام معاناته من شد قوى في عضلات الظهر.



مودرن سبورت يواجه زد اف سى الليلة فى السلام مودرن سبورت يواجه زد اف سى الليلة فى السلام

و يلتقي فريق مودرن سبورت بنظيره زد إف سي في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد السلام بالقاهرة، في مباراة قوية لحساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

من المنتظر أن يخوض فريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف المباراة بتشكيل على النحو التالي، حراسة المرمى: محمود جنش، ورباعي الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل ، جوناثان نجويم، وفي الوسط: غنام محمد، محمد دسوقي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع، والهجوم: أحمد عاطف ، ايبا.

على الجانب الآخر، يستمر غياب موتوموسي عن زد في مباراته أمام مودرن سبورت اليوم بسبب عدم الجاهيزة، بعدما غاب في مباراتيه الماضيتين أمام الجونة والأهلي، على أن يعود في مباراة حرس الحدود بالجولة الرابعة.

ووضع الجهاز الفني لفريق زد برنامجا بدنيا لتجهيز بيتر موتوموسي لاعب وسط الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم الحالي، وتسببت في تعطيل انطلاقته مع زد في مباراتيه الماضيتين أمام الجونة والأهلي.