شكرا لقرائتكم خبر عن دواين جونسون يروج لـ Moana 2 برقصة قبل أيام من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي دواين جونسون، بشكل مختلف في أحدث ظهور له أثناء الترويج لفيلمه الجديد Moana 2 المقرر عرضه نهاية نوفمبر الجاري بدور العرض السينمائي في جميع أنحاء العالم، حيث ظهر وهو يؤدي رقصة مع إحدى العائلات على طريقة فيمله Moana في هاواي.

وسبق أن كشف "جونسون" عن أنه لا يستطيع الانتظار لبدء تصوير النسخة الحية من فيلم Moana، وكان قد أعلن ممثل Fast and Furious فى شهر مارس الماضى أنه يعمل على "إعادة تصور" حى لفيلم الرسوم المتحركة الذى أنتجته شركة ديزنى عام 2016، على أن يلعب دور ماوى، الشخصية التى لعبها فى الفيلم الأصلى، وفقًا للتقرير الذى نشر على أحد المواقع العالمية.



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ذا روك في الرقصة

فيلم الأنيميشن Moana تدور أحداثه حول فتاة شديدة الحماس والابنة الوحيدة لقائد الملاحين تقرر الخروج فى رحلة خطرة عبر البحر لمساعدة عائلتها فى مواجهة كارثة كبرى وتواجه خلال رحلتها الكثير من المشاكل المتعلقة بالأرواح العالقة والآلهة.

الفيلم من بطولة دوين جونسون ونيكول شيرزينجر وألن توديك وجيماين كليمان وتيمويرا موريسون، وإخراج رون كليمنتس وجون ماسكر، ونال الفيلم الكثير من الإشادات النقدية.