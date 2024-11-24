الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً حول منع الجرائم ضد الإنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

رحبت دولة الإمارات باعتماد اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بالإجماع حول منع الجرائم ضد الإنسانية.

واعتبرت الإمارات، عبر بيان لبعثتها الدبلوماسية الدائمة في الأمم المتحدة، أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو إبرام اتفاقية دولية بالإجماع، لمنع تلك الجرائم الشنيعة والمحاسبة عليها. وأعربت عن امتنانها للميسرين المشاركين وجميع الدول الأعضاء على جهودهم، ومشاركتهم البناءة لتحقيق هذا الإجماع.

وأبدت الإمارات في بيانات سابقة استعدادها للعمل البنّاء مع الدول الأعضاء في الجوانب الرئيسية لمشاريع المواد، لتحقيق توافق على وضع اتفاقية عالمية التطبيق لمنع الجرائم الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها.

كما أكدت دعم جميع الجهود الرامية إلى منع وقوع الجرائم الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها، بغض النظر عن سياق حدوثها، خاصة أن هذه الجرائم يمكن أن تحدث في جميع الأوقات، ولا ينحصر سياق وقوعها بالحروب فقط، وأن منع وقوعها مسؤولية وطنية ودولية.

وفي السياق نفسه، قالت «لقد شهد العالم كيف يمكن أن يؤدي انتشار خطاب الكراهية والتطرف إلى نشوب النزاعات وتفاقمها وتكرارها، وما يرافقها من أفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وعليه، أكدت ضرورة اتخاذ خطوات محلية وإقليمية ودولية لتعزيز ثقافة التسامح، والسلام، والتعايش السلمي، ورفض الخطاب المتطرف».