شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون جسدوا شخصية الزعيم جمال عبد الناصر آخرهم عمرو سعد في فيلم "الست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم عمرو سعد، عن ظهوره ضيف شرف في فيلم "الست" للنجمة منى زكي، ويجسد خلال ظهوره شخصية الزعيم جمال عبد الناصر ثانى رؤساء مصر والذى كان يتميز بالشخصية القوية وكاريزما جعلته زعيمًا للأمة العربية، وعمرو سعد ليس الأول الذى يجسد شخصيته فسبقه عدد من النجوم الذين خاضوا هذه التجربة بعضهم أتقنها بجدارة والبعض أستطاع أن يقدمها أداء فقط.

أحمد زكي

الفنان الراحل أحمد زكي من أبرز الفنانين الذين قد قدموا شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وهو أبرز الفنانين الذي استطاع أن يقدمه بجدارة كبيرة من خلال فيلم "ناصر 56"، وتناول الفيلم مرحلة محددة من أهم وأخطر الفترات، والتي شهدت تأميم قناة السويس عام 1956، كما تناول الفيلم علاقة الزعيم بمجلس قيادة الثورة والوزراء ومكتبه وجانبًا من حياته الشخصية مع زوجته وأولاده.

خالد الصاوي

قدم الفنان خالد الصاوي شخصية الزعيم جمال عبد الناصر من خلال فيلم عرض عام 1999 بعنوان "جمال عبد الناصر"، وتناول السيرة الذاتية للزعيم الراحل منذ ولادته حتى وفاته، وأهم المحطات في حياته منذ ثورة 23 يوليو، وتأميم قناة السويس، وهزيمة يونيو 67، وحرب الاستنزاف.

جمال سليمان

جسد الفنان السوري جمال سليمان شخصية الزعيم جمال عبد الناصر في مسلسل "صديق العمر"، والذي تناول تفاصيل علاقة الصداقة التي جمعت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، منذ كانا في الكلية الحربية، وتناول المسلسل كافة المراحل في حياتهما، ولكن واجه الفنان جمال سليمان عائقاً لعدم إتقان اللهجة المصرية بشكل كبير.

مجدي كامل

يعتبر الفنان مجدي كامل من الفنانين الذين أجادوا طريقة تجسيد الزعيم جمال عبد الناصر شكلاً وأداءً، من خلال مسلسل "ناصر"، والذي سرد قصة حياة "ناصر"، وأهم المحطات التي كوّنت مسيرته السياسية في البلاد، وأهمها انضمامه للضباط اﻷحرار، ووصوله إلى سدة الحكم.

ياسر المصري

جسد الفنان الأردني ياسر المصري شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من خلال مسلسل "الجماعة"، والذى تناول تاريخ جماعة اﻹخوان المسلمين بعد فترة حسن البنا في ظل حكم الرئيس الراحل، وهى الفترة التي سيطر فيها حسن الهضيبي وسيد قطب على جماعة الإخوان الإرهابية.