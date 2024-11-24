فوائد حبوب الحديد للحامل وكيف تؤثر على صحة الجنين

لعل أكثر ما يثير القلق: أن تبدأ الحامل تجربة الحمل وهي تعاني من نقص في الحديد؛ إذ تعرَض جسدها في حينها للإنهاك كما .تعرّض طفلها لأمراض عدة

على الحامل أن تولي نظامها الغذائي أهمية خاصة، أي أن تتناول الأغذية التي تحتوي على عناصر غذائية هامة مثل الحديد الذي يحتوي عليه السبانخ والبقوليات واللحوم البيضاء وخصوصا الأسماك، كما أن عليها في المقابل تجنب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون والسكريات؛ لما لها من آثار ضارة على جسدها وعلى صحة الجنين.

لماذا يعد الحديد هاماً للمرأة الحامل والجنين، إلى حد يدفع بمعظم الأطباء لكتابة حبوب الحديد لهن؟ إليكِ الأسباب:

- تتمدّد كمية الدم في الجسم أثناء الحمل، ما يعني أن المرأة تحتاج لمزيد من الهيموغلوبين والحديد.

- يزداد حجم الثديين وحجم البطن، كما يستهلك الجسم طاقة عالية إبان الحمل، ما يجعل من تقوية الجسم ودعمه بالحديد والغذاء المناسب ضرورة.

- يحتاج الجنين لما يقوي من جسده ويمدّه بالكمية اللازمة له ليأتي بوزن مناسب وصحة جيدة. لذا، فإن الحديد ضرورة وليس ترفاً في حالة الحمل.

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