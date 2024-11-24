ميرهان حسين تكشف مفاجأة عن أعمالها المقبلة

كشفت الفنانة المصرية ميرهان حسين عن مفاجآت عدة حول أعمالها المقبلة مؤكدة استعدادها لإطلاق مشروع غنائي جديد، وأنها تعمل عليه منذ أكثر من عام ونصف العام.

أوضحت ميرهان أن هذا المشروع يشكل نقلة فنية بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تتأنى في اختيار خطواتها التمثيلية بعد نجاحها اللافت في مسلسل "الونش"، إذ أدت دورًا مميزًا ترك أثرًا إيجابيًا لدى الجمهور.

وبالنسبة للشاشة الصغيرة، أعلنت ميرهان عن مشاركتها في مسلسل "أمير العوامري" مع النجم هاني سلامة، والذي كان من المفترض أن يعرض في رمضان الماضي، إلا أن ظروف التصوير تسببت في تأجيله. وأكدت أن العمل سيعرض في رمضان المقبل، معربة عن سعادتها الكبيرة بهذه التجربة.

وعن تواجدها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والأربعين، أعربت ميرهان عن سعادتها بالوجود في هذا الحدث السنوي الذي تحرص دائمًا على حضوره. وقالت: "أنا سعيدة جدًا بمشاركتي في المهرجان الذي يعد من أهم الأحداث الثقافية والفنية في مصر والمنطقة.

وفي أثناء المهرجان، حضرت ميرهان مجموعة من العروض السينمائية، من بينها فيلم وثائقي عن فلسطين أخرجته الفنانة درة، إذ أشادت بالعمل ووصفته بأنه مؤثر وينقل مشاعر قوية. كما تابعت فيلم "الماضي" للنجم آسر ياسين، معربة عن إعجابها بمستوى التصوير والإخراج. ووجهت ميرهان رسالة شكر وتقدير إلى إدارة المهرجان، مشيدة بالجهود الكبيرة المبذولة في تنظيمه، قائلة: "ما يُعرض للجمهور هو مجرد جزء صغير من المهرجان، لكن خلف الكواليس هناك ندوات ومنافسات وأحداث مهمة جدًا".

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