رحمة أحمد بطلة مسلسل جديد باسم سحر إسود.. إليكم التفاصيل

المسلسل يعتمد على البطولة الشبابية

أحدث أعمال رحمة أحمد المسرحية

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إسلام جمال في "الوصفة السحرية"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2024 01:19 صباحاً - تعيش الفنانة رحمة أحمد، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل جديد، يحمل اسم "سحر إسود"، تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وذلك حسبما قالت مصادر لـ"الخليج 365".مسلسل "سحر إسود" مكوّن من 10 حلقات تقريباً، وإخراج خيري سالم، وهو قائم على البطولة الشبابية، إذ يضم مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب بجانب رحمة أحمد، أبرزهم إسلام جمال، الذي سبق وتعاون مع خيري سالم في مسلسل "الوصفة السحرية" الذي عُرض مؤخراً.وتُقارب، على الانتهاء من تصوير مشاهدها بشكلٍ كامل؛ ليدخل بعدها العمل مرحلة المونتاج، ليكون جاهزاً للعرض، حيث إنه سيُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، بينما موعد طرحه لم يُحدد بعد.يمكنك قراءة: رحمة أحمد تتحدث عن تجربة "ابن الحاج أحمد" ورأيها في انتقادات " الكبير أوي7"يذكر أنّ رحمة أحمد، شاركت في أغسطس الماضي، في تقديم مسرحية "على وضع الطيران" على مسرح سيتي ووك في جدة، ضمن فعالياتويشارك في بطولة المسرحية، هشام ماجد وشيكو، دينا محسن "ويزو"، التي شاركت في العرض بدلاً من الفنانة شيماء سيف، ومصطفى غريب، ومصطفى خاطر، ومحمد أوتاكا، وهي من تأليف أحمد سعد والي، وإبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وأيمن مجدي، وإخراج محمد أوتاكا، وتدور أحداثها حول طائرة ركاب عادية تتجه من القاهرة إلى إسطنبول، وتحمل على متنها شخصيات مختلفة، يسافر كل منهم لسبب ما، ولكن تتغير أحداث الرحلة بعد ظهور خاطف الطائرة.أما إسلام جمال، فقد عُرض له مسلسل "الوصفة السحرية" في شهر يونيو الماضي، على مدار 45 حلقة، وتدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف؛ لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

المسلسل يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيري سالم.



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