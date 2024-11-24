فارس اسكندر يرزق بطفلته الأولى ويطلق عليها هذا الاسم المميز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2024 02:54 صباحاً - أعلن الشاعر والملحن والفنان فارس اسكندر ولادة طفلته الأولى من خلال فيديو شاركه مع متابعيه عبر حسابه على إنستغرام وأطلق على طفلته اسماً مميزاً وهو روح، لتختصر باسمها روحه، ويصبح اسمها "روح فارس اسكندر".

أغنية خاصة لـ روح بصوت والدها

رحب فارس اسكندر في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على إنستغرام بولادة طفلته روح بطريقة مميزة من خلال أغنية جديدة خاصة أهداها لطفلته روح أطلقها لحظة ولادتها.

وظهر فارس في الفيديو وهو يغني بسعادة لـ روح. وتحمل الأغنية التي كتبها لها كلمات مؤثرة مليئة بالحنان والشعور بالأبوة لاسيما أنه يختبرها للمرة الأولى. وهذا ما عبّر عنه الشاعر فارس اسكندر وترجمه من خلال تجربته مشاعر الأبوة للمرة الأولى وهو المعروف بكتاباته الشعرية المميزة في الأغاني التي قدمها العديد من الفنانين بأصواتهم.

وبصورة شاعرية مميزة وصف فارس اسكندر ابنته روح بأنها قلبه الذي يحمله بين يديه. وتقول بعض كلمات الأغنية" أول مرة بعمري بحمل قلبي بإيدي وبحكي معو وبعرف إنو البكي عالعالي أجمل صوت رح اسمعو".

وتخلل الفيديو لقطات لطفلة فارس اسكندر روح من دون أن تظهر ملامح وجهها واضحة، ولكن برز صوت بكائها انسجاماً مع كلمات الأغنية التي قالت:" أول مرة بعمري بعرف إنو البكي عالعالي أجمل صوت رح اسمعو". وظهرت لقطة أخرى لفارس وهو يقف بجانب حاضنة الأطفال وهو ينظر لطفلته بفرح ومشهد لـ روح وهي تبكي.

وجاء في بعض كلمات الأغنية أيضاً وفق ما نشرها على ستوري حسابه على إنستغرام مع بعض لقطات الفيديو حيث يظهر فارس اسكندر وطفلته " روح نورتي قلبي وياتي دنيتي كلا يا بيي الله يحميكي ويرضا عليكي يا رب".

وعلق فارس اسكندر على الفيديو بما يلي:" روح ... دنيتنا بحاجة لبرائتِك وسلام قلبِك يا بابا روح فارس اسكندر اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها، واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى» عمرِك إلِك يا بيّي وربّي يحميكي ويصونك من كل شر يا رب".

وقد انهالت تعليقات التهنئة والمباركة على الفيديو من بينها تعليق للفنانة ديانا كرزون مهنئة فارس اسكندر وزوجته بولادة طفلتهما روح وكتبت "الف مبروك تتربى بعزكم يا رب وحمدلله علي سلامة زوجتك".

View this post on Instagram A post shared by FARES M. ESKANDAR | فارس إسكندر (@officialfaresiskandar)

أغنية خاصة أيضاً لزوجته هبة اسماعيل في يوم زفافهما



فارس اسكندر متزوج من هبة اسماعيل. وكان على غرار الأغنية الخاصة التي أهداها لطفلته روح لحظة ولادتها، أهدى أيضاً زوجته هبة اسماعيل أغنية كتبها خصيصاً لها وغناها لها في حفل زفافهما وتقول بعض كلماتها "يا هبة عملتي يلي غيرك ما قدر عمله..بدي ياكي شريكة عمري".

View this post on Instagram A post shared by @faresiskandarfans

ويعرف فارس اسكندر بصوره الشعرية المميزة للأغاني التي قدمها بأصواتهم العديد من الفنانين ومنهم إليسا مع أغنية "عا بالي حبيبي"، وأغاني "شيخ الشباب"، "ماشي حدك"، "إحساس جديد"، "حضري لعبك" للفنانة نانسي عجرم، و"أغنية تعا خبيك" للفنانة نجوى كرم، وأغاني "جمهورية قلبي"، و"غرفة عمليات"، و"هويدلك" لوالده محمد اسكندر، وأغنيتا "مش بطولة منك، و"فوق جروحي" للفنانة نوال الزغبي، وأغنية "حسيت بأمان" للفنانة ميريام فارس وغيرها العديد من الأغاني من تأليف وألحان فارس اسكندر.





لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن