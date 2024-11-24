ميرنا وليد - بيروت - تحدثت هارتي، إبنة الملحن المصري الراجل محمد رحيم عن وفاة والدها بأول تعليق مؤثر للغاية لها.

ووجهت هارتي رسالة لوادها وقالت "أنت الجمال كله وكل حاجة حلوة يا بابا، يا أطيب وأحن قلب وأعظم فنان جيلك، بحبك وفخورة إني شبهك وحتة منك، أنا وماس موجودين عشان تكمل تاريخك. بابايا وروحي و نور عيني والروح البعيش ليها أنت وماما، أنت أجمل إنسان اتخلق أنا هعيش بيك طول حياتي وأوعدك إني هخليك فخور بيا يا بابا. أنا حتة منك وهفضل طول عمري حتة منك يا ملاك ومهما اتكلموا عنك مش هيقدرو يوصفوك. أنت الحب أنت الأمان أنت الدفا وحنان قلوب البشرية. أنا حاسه بيك معايا في كل لحظة يا قمر منور حياتي يا بابا. بحبك بحبك بحبك يا حبي وقلبي أنا".

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من إبنة محمد رحيم هارتي على رحيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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