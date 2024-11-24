الامارات | الشعفار: الوصل سيظل منافساً في كل البطولات رغم ضغط «الروزنامة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد رئيس مجلس إدارة نادي الوصل أحمد الشعفار على أن «الإمبراطور» سيظل منافساً في كل البطولات على الرغم من ضغط «الروزنامة»، وحلول الفريق في المرتبة التاسعة على لائحة دوري أدنوك للمحترفين برصيد 10 نقاط، متأخراً بفارق 11 نقطة عن الشارقة «المتصدر».

وكان الوصل قد تعادل مع الوحدة 2-2 في الجولة الثامنة، أول من أمس، وهي النتيجة التي ساعدت «الإمبراطور» ليقطع خطوة جديدة نحو الحفاظ على اللقب.

وأضاف الشعفار في تصريحات صحافية: «لو وضعنا في الاعتبار ظروف المباراة والنقص العددي الذي حل بالوصل في الشوط الثاني، واللعب أمام فريق الوحدة صاحب المركز الثالث وفي ملعبه، فإن النقطة لا تبدو سيئة».

وأضاف: «نحن بحاجة ماسّة لحصد أكبر عدد من النقاط في الدور الأول، ونعلم جيداً حجم الصعوبات التي يُعانيها الفريق من ضغط المباريات، وارتباطات لاعبي المنتخب بالمباريات الدولية».

وتابع: «اليوم وأمام هذه المعطيات لم يعد لدينا أي اختيار، وعلينا تقبل الروزنامة المحلية والخارجية بكل أوضاعها، وعلى اللاعبين أيضاً أن يتعاملوا مع الوضعية الحالية، لأن ما بيننا وبينهم عقود احتراف، وعليهم أن يرتقوا بفكرهم ليكون الوصل منافساً على المستوى المحلي والآسيوي، فمن حق الجماهير عليهم أن يغيروا (رتم) الفريق كاملاً، ويسعوا دوماً إلى الأفضل».

وتابع الشعفار: «الوصل لن يستسلم، ولن يرضى بالابتعاد عن المنافسة على بطولة الدوري، فالفارق بيننا وبين صاحب المركز الثالث خمس نقاط يُمكن تعويضها في مباراتين فقط، وسنعمل على تطوير الفريق لأن هدفنا الدائم هو المنافسة على كل البطولات التي نلعب فيها، دون البحث عن أسباب أو أعذار».

وتابع: «أنا لا أرى الوصل سيئاً، بل على العكس يُقدّم الفريق مستويات جيدة، وهناك ظروف سبق وأن شرحتها، ولن تتوقف مساعينا في المنافسة، وإذا قلنا لجماهيرنا إننا سنلعب على المركز التاسع أو الـ10 فمن الأفضل أن نلعب بفريق تحت 23 عاماً، لابد أن نسعى في كل البطولات».

من جهة أخرى، تتوجه بعثة فريق الوصل إلى العراق اليوم، تمهيداً لمواجهة الشرطة، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا (النخبة)، المقررة في الثامنة مساء بعد غد، على ملعب المدينة الدولي في بغداد.

ويحتل الوصل المركز الخامس في مجموعة غرب آسيا برصيد سبع نقاط، في حين يقبع الشرطة في المركز قبل الأخير بنقطتين فقط، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام بطل الإمارات للعودة بالنقاط الثلاث، للتقدّم خطوة نحو حجز مقعده في الدور الثاني من البطولة.