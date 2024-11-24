شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة الإسماعيلى وبتروجت.. ومجدى لمودرن سبورت وزد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين أمين عمر حكما لمباراة الإسماعيلى وبتروجت المقرر لها غدا الأحد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر الدورى المصرى الممتاز.

كما سيدير محمود ناصف مباراة حرس الحدود وسيراميكا، وطارق مجدى لمباراة مودرن سبورت وزد المحدد لهما غدا ضمن منافسات نفس الجولة.

أعلن حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، قائمة فريقه استعدادًا للقاء بتروجت غدًا فى إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المحلي.

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، عبد الله جمال.

الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، عبد الله محمد، عبد الكريم مصطفى ،حاتم سكر.

الوسط: عماد حمدي، هشام محمد، محمد حسن، محمد عبد السميع، عبد الله السعيد، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، عبد الرحمن كتكوت، عمر القط، على الملواني، تراوري.

الهجوم: مروان حمدي، نادر فرج، خالد النبريصي، محمد زيدان.