شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يكافئ محمد الشامى بعد تسجيل هدف الفوز على الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

قرر علي ماهر المدير الفني للمصري، صرف مكافأة خاصة لمحمد الشامي مهاجم الفريق، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه على الزمالك بالدوري، واعتاد مدرب المصري على صرف مكافآت خاصة من جيبه الشخصي للاعبين المؤثرين في المباريات.

ونجح علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، في قيادة الفريق البورسعيدي للفوز على الزمالك في المباراة الثالثة على التوالي بالدوري، وذلك بعد تفوقه على الزمالك في مباراة اليوم بنتيجة 1-0 في الجولة الثالثة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

وواصل علي ماهر تفوقه على الزمالك في المواجهات الأخيرة كمدرب بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، حيث كان ماهر قد قاد المصري للفوز في مباراة الذهاب بالموسم الماضي بعدف نظيف في الدور الأول قبل أن يفوز في الدور الثاني بهدفين مقابل هدف.

ورفع النادي المصري رصيده إلى النقطة السابعة لينافس الأهلي وبيراميدز على قمة الدوري، بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة السادسة من انتصارين وهزيمة منذ بداية المسابقة.

وحقق المصري إنجازا آخر بالفوز على الزمالك في آخر 4 مباريات بالدوري، من بينهم 3 لقاءات تحت قيادة علي ماهر، وجاءت نتائج آخر 4 مواجهات بالدوري بين الفريقين بفوز المصري كالتالي:

23 نوفمبر 2024: فوز المصري 1-0

27 يونيو 2024: فوز المصري 2-1

14 ديسمبر 2023: فوز المصري 1-0

4 أبريل 2023: فوز المصري 3-2