شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يكشف عن موعد انتهاء حرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه من المحتمل انتهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا في العام المقبل.

وذكر زيلينسكي في محادثة مع ممثلين من الأعلام الأجنبي في كييف في المؤتمر الدولي الثالث بشأن الأمن الغذائي متسائلا: "متى تنتهي الحرب؟ عندما ترغب روسيا في إنهائها. عندما تتخذ الولايات المتحدة موقفًا أقوى. عندما يقف الجنوب العالمي مع أوكرانيا ويدعم إنهاء الحرب". حرب روسيا وأوكرانيا وقال زيلينسكي، إنه واثق من أنه ستطبق جميع هذه الإجراءات وأنه سيتم اتخاذ القرارات عاجلًا أو آجلًا.

زيلينسكي تابع بقوله "إنه لن يكون طريقًا سهلا، لكنني واثق أن لدينا جميع الفرص المتاحة لتحقيق هذا في العام المقبل". خطة لإنهاء الحرب وأضاف: "نحن منفتحون على مقترحات من قادة من الدول الإفريقية والأسيوية والعربية".

وواصل: أود أيضًا أن أستمع لمقترحات من الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أننا سنسمع منه في يناير وسيكون لدينا خطة لإنهاء الحرب.