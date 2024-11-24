شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. معارضو توسعة مصنع تسلا يواصلون احتجاجاتهم والان نبدء بالتفاصيل

معارضو توسعة مصنع تسلا في ألمانيا

شراء منطقة غابات

الدمام - شريف احمد - جدد معارضو مصنع تسلا للسيارات الكهربائية بالقرب من برلين انتقاداتهم بعد أيام من قيام الشرطة بإخلاء مخيم للاحتجاج.ونظم تحالف "أوقفوا التوسع في تسلا" مسيرة "نزهة في الغابة" بمشاركة كارولا راكيت، الناشطة الألمانية المعروفة وعضوة في البرلمان الأوروبي، للاحتجاج على توسعة مصنع تسلا الوحيد في أوروبا.وأكدت الشرطة أن الحدث في جرونهيده، حيث يقع المصنع، جرى بشكل سلمي.وفرقت الشرطة مخيمًا احتجاجيًا يوم الثلاثاء في الغابة القريبة من المصنع، مشيرة إلى انتهاك قوانين السلامة العامة والنظام.والمحتجون يعارضون خطط تسلا لتوسيع المصنع، لإنشاء محطة شحن ومناطق تخزين.واقترحت الشركة شراء منطقة غابات من ولاية براندنبورج الألمانية لهذا الغرض، فيما أدان تحالف "أوقفوا التوسع في تسلا" عملية الإخلاء.ويعارض هذا التحالف إزالة الغابات ويعرب عن قلقه بشأن المخاطر التي قد تتشكل على المياه الجوفية بسبب المصنع.