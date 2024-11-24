شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يوجه باستمرار إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، باستمرار إرسال المساعدات لشعبي غزة ولبنان.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية السبت - إنه منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة كان هناك عمل دؤوب لإيصال المساعدات إلى الأهالي هناك وتم إرسال آلاف الأطنان من المواد الإغاثية والغذائية والطبية والوقود للشعب المحاصر في غزة.

وأضاف أنه تم أيضا إرسال آلاف الأطنان من المساعدات للشعب اللبناني من المواد الإغاثية والطبية والغذائية.

وشدد على أن القائد العام للقوات المسلحة العراقية وجه بالاستمرار في تقديم الدعم الإنساني للشعبين الشقيقين ويتم الإرسال بالتنسيق بين الهلال الأحمر العراقي ونظيريه الفلسطيني واللبناني.