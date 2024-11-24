شكرا لقرائتكم خبر عن "سانا":عدوان إسرائيلي يستهدف معبر "جوسية" بريف حمص في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" السبت، بأن عدوانا إسرائيليا جديدا استهدف، معبر "جوسية" بمنطقة القصير في ريف حمص.

وقال مدير المعبر دباح المشعل، إن العدوان الإسرائيلي على المعبر تسبب بأضرار مادية.



ومعبر جوسية الحدودي أحد المعابر الخمسة على الحدود بين سوريا ولبنان، ويربط بين قرية جوسية غرب مدينة القصير في سوريا وقرى القاع في محافظة بعلبك - الهرمل في لبنان.