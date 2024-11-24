شكرا لقرائتكم خبر عن مئات الفلسطينيين ينزحون قسرا من حى الشجاعية شرق مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطر مئات الفلسطينيين، السبت، للنزوح قسرا من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، باتجاه مناطق أخرى جنوب ووسط المدينة، عقب إصدار الاحتلال الإسرائيلي "أوامر إخلاء" جديدة وتهديدات باستهداف الحي بالقصف.



ونزحت عشرات العائلات من الحي، سيرًا على الأقدام تاركين منازلهم أو ما تبقى منها، متجهين إلى مناطق جنوب ووسط مدينة غزة، حاملين على ظهورهم بعض الأمتعة والأغطية، وفقًا للمصادر المحلية.



ويعتمد الفلسطينيون -وفق وكالة الأنباء الفلسطينية- على السير في تنقلاتهم، بسبب ندرة وسائل النقل والمواصلات، في ظل شح الوقود وتدمير الاحتلال الإسرائيلي لآلاف المركبات المدنية أثناء اجتياحاته البرية في مختلف المناطق.