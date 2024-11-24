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طقس الأحد.. أمطار على 10 مناطق

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.
حسب بيان المركز، تهطل أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

طقس

كما تمتد الأمطار إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والشرقية.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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