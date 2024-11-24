شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. أمطار على 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.حسب بيان المركز، تهطل أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.كما تمتد الأمطار إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والشرقية.في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك.