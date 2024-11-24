الامارات | «الموارد البشرية لحكومة دبي»: 2 و3 ديسمبر عطلة عيد الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميماً بشأن عطلة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، يُفيد بتعطيل العمل في الهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي يومي الإثنين والثلاثاء الموافقَين الثاني والثالث من ديسمبر 2024، على أن يُستأنَف الدوام الرسمي في يوم العمل التالي، الموافق الأربعاء الرابع من ديسمبر.

واستثنت الدائرة في تعميمها الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر تلك الجهات مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، بما يضمن حسن سير العمل بمرافقها بانتظام خلال هذه العطلة.

وتقدمت الدائرة بهذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها الطيبة، متمنية لهم دوام التقدم والازدهار.