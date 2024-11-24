شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: نواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية انقطع الاتصال به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الداخلية الإماراتية مواصلة البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية انقطع الاتصال به منذ الخميس، حسبما ذكرت وسائل إعلام إماراتية.

وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية "عن ورود بلاغ من عائلة شخص من الجنسية المولدوفية يدعى تسفى كوجن يفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ يوم الخميس الماضى".

وأضافت الوزارة أن "الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ بدأت عمليات البحث والتحرى".

ودعت الداخلية الإماراتية "الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة فى المجتمع".