شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. إصابة مدير مستشفى كمال عدوان في قصف إسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - أصيب مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بجروح في تجدد القصف الإسرائيلي الليلة الماضية على المستشفى ومحيطها.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية جراء قصف طائرة مسيّرة للمستشفى أثناء تفقده للجرحى والمرضى، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استهدفت محطة الأكسجين الرئيسة في المستشفى.في السياق، تواصل القصف المدفعي والجوي المكثف على بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، ومدينة غزة، ترافق ذلك مع تدمير ونسف لعمارات سكنية شمال مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة، وكذلك قصف مناطق متفرقة في مدينتي خانيونس ورفح.وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أجزاءً واسعة من مدن رام الله ونابلس وطولكرم، ونفّذت عملية دهم وتفتيش لمنازل عدة، واعتدت على سكانها، كما اعتقلت عددا من الفلسطينيين.