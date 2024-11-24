“تمور العُلا” حاضرة ضمن المؤتمر والمعرض الدولي للتمور 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في المؤتمر والمعرض الدولي للتمور 2024، الذي انطلق بنسخته الخامسة تحت شعار “عالم التمور”، ويُعد منصة دولية لتبادل المعرفة وفتح أسواق جديدة للتمور السعودية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى دعم الابتكار في صناعة التمور وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

وتتضمن مشاركة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عرض 12 مزرعة من أهالي المحافظة، حيث يروون قصص زراعة التمور وأنواعها المميزة، ويستعرضون أصناف تمور التي تشتهر بها المحافظة مثل البرني، والمجدول والحلوة.

وعلى هامش المعرض، حاز مركز الزراعة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على جائزة التميز للعام 2024 في فئة التقنيات المبتكرة للنخيل من المركز الوطني للنخيل والتمور، وذلك تقديرًا لجهود القطاع في إطلاق محطات إعادة تدوير المخلفات الزراعية والتسميد، واستثمارها في زراعة النخيل، وتحسين وتطوير الأساليب الزراعية من خلال تبني التقنيات الحديثة التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.

وتعد هذه الجائزة شهادة على التزام الهيئة الملكية لمحافظة العُلا المستمر بدعم وتطوير المشاريع التي تعزز من استدامة البيئة الزراعية، ونجاحها في إدخال حلول مبتكرة في مجال الزراعة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مما يعزز من مكانة العُلا كمركز عالمي للابتكار الزراعي.

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