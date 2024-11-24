شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تأسر قلب الممثلة التركية توبا .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبدت الممثلة التركية توبا بويوكستون، إعجابها بمدينة الرياض خلال زيارتها الأولى لها.

ونشرت النجمة التركية توبا، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، مجموعة صور توثق زيارتها الأولى إلى الرياض.

وأشادت توبا في تعليقها على الصور بألوان المدينة وجمالها الفريد، لافتة إلى أنها كانت منبهرة بجمال المدينة وحضارتها العريقة، وقد أثنت على جهود المملكة في دعم الفن والثقافة، مؤكدة على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب.

وقد وصلت توبا إلى العاصمة الرياض للمشاركة في الحدث الثقافي البارز “موسم الرياض”، حيث أضاءت سجادة المعرض الأحمر في افتتاح معرض “كريستيان ديور مصمم الأحلام” الذي أقيم في المتحف الوطني.