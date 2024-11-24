جيري غزال على شاطئ البترون في لبنان في أواخر تشرين الثاني

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل اللبناني جيري غزال الجمهور صورة له عبر خاصية القصص القصيرة، ظهر فيها من على شاطئ البحر في منطلقة البتون في لبنان.



وعلق جيري غزال على الصورة معبراً عن الطقس الجميل الذي يسيطر على الساحل هذه الفترة، قائلاً: "لقد أصبحنا في أواخر تشرين الثاني".

وكان قد علق جيري لموقع الفن عن المبالغ الضخمة التي يتقاداها الممثل في الأعمال التركية المعربة، وقال: "الممثل في هذا النوع من الأعمال يضطر إلى الإنتقال إلى تركيا، ليشارك في مسلسل لمدة أكثر من شهر أو شهرين، وقد تصل إلى عام في بعض الأحيان، فإذا قسمنا المبلغ الذي يتقاضاه على مدار عام، نرى أن الأجور عادلة للغاية، لأنه بإمكان الممثل في هذه الفترة أن يقدم ثلاثة أعمال بدلاً من مسلسل واحد.

بالطبع الأجور تختلف بحسب الشخصية والممثل، ومساحة دوري أصغر من مساحة أدوار ممثلين آخرين، وجاء أجري عادلاً".