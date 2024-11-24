تطورات في قضية سرقة منزل بسمة وهبة.. وهذا ما كشف

ميرنا وليد - بيروت - في قضية إتهام الإعلامية المصرية بسمة وهبة لخادمتها الفيليبينية بسرقة من منزلها في منطقة مدينة أكتوبر، خاتمين مرصعين بالألماس ومبلغ مالي كبير، أصدرت النيابة العامة قراراً بسجن المدعى عليها لمجة أربعة أيام على ذمة التحقيق.



وقد إكتشفت بسمة وهبة إختفاء بعض الممتلكات الثمينة من منزلهان وعند قيامها بمراجعة الكاميرات، لم تستطيع التعرف على السارق، ما دفعها لتقديم بلاغ رسمي، وأثناء تفتيش غرفة الخادمة، المدعوة "إيمي. م" (35 عامًا)، تم العثور على المسروقات داخل غرفتها.

وقد ألقت قوى الأمن القبض على الخادمة، وبمواجهتها أنكرت التهم الموجهة إليها.