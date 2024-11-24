شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات الطبية" تختتم مشاركتها بمعرض "الداخلية" للسلامة المرورية في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة بالعيادات التخصصية الشاملة في المدينة المنورة، مشاركتها في المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية والالتزام بقواعد السير على الطرق لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات، في الفترة 19 - 23 نوفمبر 2024، في المدينة المنورة.

وشملت مشاركة الخدمات الطبية، تقديم خدمات قياس العلامات الحيوية ومستوى السكر في الدم وفحص النظر، وركنًا توعويًا لتعزيز الصحة العامة، وبث مواد ورسائل توعوية وعروضًا مرئية للتعامل مع الحالات الصحية.

