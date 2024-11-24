الأسبوع في 10 صور: بركان يثير الهلع في أيسلندا.. ومجاعة مميتة في غزة

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ياسر نجدي
عبدالغني/ فرانس برس
ليونيل بونافنتور/ فرانس برس
حسن عمار/ أسوشيتد برس
ديفيد رايدر/ رويترز
ليزا ماري ديفيد/ رويترز
كلايف برونسكيل/ جيتي
إياد بابا/ فرانس برس
حاتم خالد/ رويترز
عبدالكريم حنا/ أسوشيتد برس
ماركو دي ماركو/ أسوشيتد برس
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