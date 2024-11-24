المملكة تنظم المؤتمر الدولي الأول للتوائم الملتصقة

ويقام المؤتمر لأول مرة في العالم ليعرض تجربة المملكة الرائدة منذ عام 1990، واستمرت على مدى "أربعة وثلاثين" عاما أُجرِي خلالها أكثر من "إحدى وستين" عملية فصل ناجحة.
يعقد المؤتمر بالتزامن مع اليوم العالمي للتوائم الملتصقة الذي اعتمدته الأمم المتحدة مؤخرا، بمبادرة من المملكة العربية السعودية، ويعد فريدا من نوعه ويحدث لأول مرة في العالم، يعقد ضمن أعمالها جلسات وزارية، وجلسات علمية متخصصة، وجلسات إنسانية وأحداث جانبية، وورش للنقاش، ومعارض تعنى بما يخص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم، والنواحي الإنسانية لهؤلاء الأطفال.
كما سيوقع على هامش المؤتمر عدد من الاتفاقيات مع منظمات أممية ودولية تعنى بالأطفال حول العالم في إطار جهود المملكة الإنسانية للاعتناء بفئة الأطفال، إذ تملك المملكة أكبر تجربة لفصل التوائم في العالم.
وسوف يصدر عن المؤتمر توصيات مهمة ستثري المكتبات الطبية والإنسانية وتكون مرجعا للمختصين والمهتمين في مجال فصل التوائم الملتصقة والحقل الإنساني.
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