شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الدراسة الحضورية في الليث ومحايل عسير وجال ألمع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارتا التعليم بمحافظتي محايل عسير ورجال ألمع بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع المدارس للطلاب والطالبات، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحتا أن الدوام لليوم الدراسي غدًا سيكون عن بُعد عبر “منصة مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما تم تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد في الليث ؛ لتكون عن بعد.