الامارات | سردان: لا أستحق البطاقة الحمراء.. انزلقت قدمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل، الصربي سردان ميايلوفيش أنه لا يستحق الحصول على البطاقة الحمراء في مباراة «الإمبراطور» والوحدة، أول من أمس، في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، التي انتهت بالتعادل 2-2 على استاد آل نهيان في أبوظبي.

وقال سردان لـ«الإمارات اليوم» إنه لم يتعمد إيذاء المنافس، موضحاً: «حصلت على البطاقة الحمراء بسبب انزلاق قدمي، حيث إنني كنت ألعب بالكرة، ولكن قدمي انزلقت والحكم اعتبر أنها مخالفة متعمدة، وليس لدي ما أقوله عن القرار سوى أنني لا أشعر بالسعادة بعد طردي غير المستحق، ما أسهم في أن تصبح المباراة معقّدة على الفريق».

وأضاف: «أتوجه بالشكر إلى لاعبي الوصل بعدما أظهروا شخصيتهم بشكل جيد جداً، خصوصاً بعد حصولي على البطاقة الحمراء، إذ إنه لم يكن من السهل أن يلعب الفريق بـ10 لاعبين، ويتأخر في النتيجة بإضافة الوحدة الهدف الثاني، قبل أن يتمكن الفريق من إحراز هدف التعادل».

أما بالنسبة لمستوى الوصل في المباراة، فقال: «المباراة لم تكن سهلة أمام منافس قوي يلعب على ملعبه، وعلى الرغم من ذلك تقدمنا في النتيجة بإحراز الهدف الأول، لكن دخل مرمانا هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بطريقة لم يحالفنا فيها التوفيق، بعدما غيّرت الكرة سيرها باتجاه المرمى».

وواصل: «في الشوط الثاني بدأنا بشكل جيد، لكن حصولي على البطاقة الحمراء كان نقطة تحوّل لصالح الوحدة، وعلى الرغم من ذلك قدّم اللاعبون كل ما لديهم ولم يخسر الفريق، وعلينا أن نغلق ملف هذه المباراة ونفكر في المباريات المقبلة».

ورداً على سؤال حول غياب الوصل عن الانتصارات في الدوري منذ سبتمبر الماضي بفوزه على النصر، قبل أن يخسر مباراتين أمام العين وخورفكان ثم يتعادل في ثلاث مباريات متتالية أمام أندية عجمان والجزيرة والوحدة، قال: «الفريق يقدّم مستويات جيدة، لكن في العديد من المباريات لم يحالفنا التوفيق، إذ إنه لا يوجد سبب محدد لغياب الانتصارات، وأرى أننا فقط يجب أن نكون أكثر تركيزاً في المرحلة المقبلة».

وشدد سردان ميايلوفيش على أن الوصل لم يبتعد عن المنافسة على لقب الدوري، وقال: «طوال مسيرتي لم أستسلم إطلاقاً مع أي فريق لعبت في صفوفه، والأمر نفسه بالنسبة إلى لاعبي الوصل، إذ إنه على الرغم من فقدان الفريق للعديد من النقاط، فإننا سنقاتل حتى النهاية، حيث إنه أقيمت ثماني جولات فقط، والمسابقة ستشهد تغييرات عدة، والأهم هو أن نركز على أنفسنا وعلى تصحيح الأخطاء التي حدثت في المباريات الماضية».

وتحدّث اللاعب الصربي عن المباراة المقبلة التي سيخوضها الوصل أمام الشرطة العراقي بعد غد، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، وقال: «مباراة مهمة جداً بالنسبة لنا، حيث إننا نسعى إلى تأمين حظوظنا في التأهل إلى دور الـ16، ولاشك في أن المنافس لديه رغبة كبيرة في تحقيق الفوز، خصوصاً أنه يلعب على ملعبه، لكن من جانبنا يجب أن نقدّم كل ما لدينا ونركز على التفاصيل الصغيرة التي أسهمت في خسارتنا العديد من النقاط في الموسم الجاري».

النجم الصربي:

• الفريق يقدّم مستويات جيدة، لكن الحظ لم يحالفنا.. سنقاتل حتى النهاية.