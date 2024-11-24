شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز بعد الخسارة من المصرى: ليست أول مرة نبدأ فيها مباراة بدون شكل جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه من السهل جداً تحليل مباراة المصري التي خسرها فريقه بهدف دون رد في الدولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني: "هذه ليست أول مرة نبدأ فيها مباراة بدون شكل جيد أو طاقة، وبدون خلق فرص، وبالتأكيد هناك أخطاء وأعد الجماهير بأننا سنعمل على تصحيحها".

وتابع جوميز في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلاً: "الكرة مكسب وخسارة، ولكن لا يجب أن نخسر بسبب عدم بذل مجهود في الملعب، والأداء تحسن في الشوط الثاني، وخلقنا عدة فرص وحاولنا كثيراً، ونسعى لتصحيح الأخطاء التي تسببت في خسارة اليوم من أجل تصحيح المسار".

وأضاف جوميز: "حزين جداً من الطريقة التي لعبنا بها لقاء المصري في الشوط الأول، ولم نتمكن بسببها من خلق فرص، والدوري في الموسم الحالي سيكون أصعب كثيراً ولا يجب أن يخسر الزمالك نقاطاً بسهولة".

وفيما يخص تعليقه على إداء التحكيم في لقاء اليوم قال جوميز: "لدي مشكلة أولاً في الفريق، وقبل أن أشتكي من التحكيم يجب أن أعالج الأخطاء في صفوف فريقي أولاً وبعدها أعلق على أداء التحكيم".

وتحدث المدير الفني عن عدم البدء بأحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق وقال: "كان أمامي خياران، الأول أن أبدأ المباراة بزيزو، وأقوم باستبداله بعد ذلك لأنه لاعب محترف عاد من الإصابة بشكل أسرع، وكان لا بد من الاعتماد عليه في شوط واحد فقط حتى لا تتجدد إصابته، والخيار الثاني هو الدفع به في الشوط الثاني، ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى شلبي لأننا في حاجة لخدمات اللاعبين بسبب ارتباط الفريق بمباراة مهمة في الكونفدرالية الأفريقية بعد 3 أيام".

وتابع قائلاً: "شيكابالا يعاني من إصابة بكدمة في الركبة والجهاز الطبي فضل تغييره، في حين أن ناصر ماهر لم يكن أنهى عملية الاستشفاء بعد العودة من المنتخب وقام بحركة بالكرة في الملعب تسببت في إصابته".

واختتم المدير الفني قائلاً: "البولندي كونراد ميشالاك يتحرك بشكل جيد، وحاول عمل شكل هجومي بعد مشاركته، ولكن سوء الحظ اللي واجهه في اللقاء من الممكن أن يحدث مع أي لاعب".