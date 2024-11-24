شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز بعد الخسارة من المصرى: ليست أول مرة نبدأ فيها مباراة بدون شكل جيد والان مع تفاصيل الخبر
وقال المدير الفني: "هذه ليست أول مرة نبدأ فيها مباراة بدون شكل جيد أو طاقة، وبدون خلق فرص، وبالتأكيد هناك أخطاء وأعد الجماهير بأننا سنعمل على تصحيحها".
وتابع جوميز في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلاً: "الكرة مكسب وخسارة، ولكن لا يجب أن نخسر بسبب عدم بذل مجهود في الملعب، والأداء تحسن في الشوط الثاني، وخلقنا عدة فرص وحاولنا كثيراً، ونسعى لتصحيح الأخطاء التي تسببت في خسارة اليوم من أجل تصحيح المسار".
وفيما يخص تعليقه على إداء التحكيم في لقاء اليوم قال جوميز: "لدي مشكلة أولاً في الفريق، وقبل أن أشتكي من التحكيم يجب أن أعالج الأخطاء في صفوف فريقي أولاً وبعدها أعلق على أداء التحكيم".
وتحدث المدير الفني عن عدم البدء بأحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق وقال: "كان أمامي خياران، الأول أن أبدأ المباراة بزيزو، وأقوم باستبداله بعد ذلك لأنه لاعب محترف عاد من الإصابة بشكل أسرع، وكان لا بد من الاعتماد عليه في شوط واحد فقط حتى لا تتجدد إصابته، والخيار الثاني هو الدفع به في الشوط الثاني، ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى شلبي لأننا في حاجة لخدمات اللاعبين بسبب ارتباط الفريق بمباراة مهمة في الكونفدرالية الأفريقية بعد 3 أيام".
وتابع قائلاً: "شيكابالا يعاني من إصابة بكدمة في الركبة والجهاز الطبي فضل تغييره، في حين أن ناصر ماهر لم يكن أنهى عملية الاستشفاء بعد العودة من المنتخب وقام بحركة بالكرة في الملعب تسببت في إصابته".
واختتم المدير الفني قائلاً: "البولندي كونراد ميشالاك يتحرك بشكل جيد، وحاول عمل شكل هجومي بعد مشاركته، ولكن سوء الحظ اللي واجهه في اللقاء من الممكن أن يحدث مع أي لاعب".
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