شكرا لمتابعة خبر عن مشهد مهيب لجماهير تركض لحضور حفل ⁧مطرب بنغلاديشي بحديقة السويدي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت فعاليات ليالي بنغلاديش بحديقة السويدي بالرياض جمع غفير من محبي المطرب البنغلاديشي “جيمس”.

وركض عدد كبير من الجماهير مسرعين من أجل حضور حفل “جيمس” في مشهد مهيب لفت أنظار المتواجدين في الحديقة.

وكانت فعاليات ليالي بنغلاديش قد انطلقت الثلاثاء الماضي، في حديقة السويدي بالرياض، ضمن مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين التي أطلقتها وزارة الإعلام ، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، تحت شعار «انسجام عالمي».

يذكر أن الفعاليات تأتي بهدف تعزيز التواصل الثقافي بين المجتمع المملكة والمقيمين، وإبراز التنوع الثقافي الغني الذي تحتضنه المملكة.