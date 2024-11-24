إخلاء سبيل الشيف الشربيني وحبس إبن زوجته في حادث دهس عامل توصيل

ميرنا وليد - بيروت - قررت النيابة العامة في مصر إخلاء سبيل الشيف الشربيني بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري، بعد إتهامه بتمكين نجل زوجته القاصر من قيادة سيارته، ما أسفر عن حادث دهس لعمال توصيل طلبات، كما قررت النيابة حبس نجل زوجته 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامه بالتسبب في وفاة قائد دراجة نارية بعد أن صدمه بسيارته في منطقة الجيزة، وأمرت النيابة بعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا كشفت فيه تفاصيل الحادث، الذي وقع حينما إصطدمت سيارة الشيف الشربيني بدراجة نارية كان يقودها عامل توصيل، مما أدى إلى وفاته، وأفادت الوزارة بأن الشيف حضر إلى قسم الشرطة برفقة نجل زوجته، الذي إعترف بأنه هو من كان يقود السيارة أثناء الحادث، وأنه هرب من مكان الحادث بعد تعطل السيارة خشية الإعتداء عليه، وفي أول تعليق له على الحادث، أوضح الشيف الشربيني في تسجيل صوتي أن المتسبب في الحادث ليس إبنه، بل نجل زوجته، وهو مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا، وقد إستولى على السيارة دون إذنه، وأضاف أنه تمكّن من العثور على إبن زوجته بعد هروبه وأخذه إلى قسم الشرطة، مؤكدًا أنه تواصل مع أسرة الضحية وعرض عليهم تحمل كافة مصاريف العلاج والتعويضات.