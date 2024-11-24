توبا بويوكوستن تواصل توثيق رحلتها بالرياض

توبا بويوكستون في الرياض

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توبا تزور معرض كريستيان ديور بالمتحف الوطني السعودي

View this post on Instagram A post shared by TURKI ALALSHIKH تركي آل الشيخ (@turkialalshik)

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:20 مساءً - الممثلة التركية الشهيرة، التي أخذت شهرتها الواسعة في الوطن العربي بعد مسلسلها "العشق الأسود"، والتي اشتهرت عالمياً بسبب نشاطها في مجالات عدة مرتبطة بالفن، مثل المعارض الخاصة بعالم الموضة والأزياء، واهتمامها بالفن التشكيلي، وتمثيل دولتها في مهرجانات ومحافل دولية، زارت منذ أيام المملكة العربية السعودية ، لحضور حدث مهم على هامشنشرت، البالغة من العُمر 42 عاماً، صوراً جديدة على حسابها الشخصي بإنستغرام، وثقت من خلالها رحلتها، ويبدو أن توبا وقعت في حب هذه المدينة، تحديداً في ما يخص الهندسة المعمارية، وفقاً لما نشرته على خاصية "القصص" على حسابها من مدح للرياض.كما نشرت ألبوم صور، ظهر فيه سعادتها وهي تزور موقعاً تاريخياً، وعلقت على المنشور قائلة: "هذه أول مرة لي في، سألوني ما الألوان التي سأستخدمها إذا قمت بتصميم، أجبت باللونين الطوبي والأحمر. ولكن بعد زيارتي أدركت أنني كنت مخطئة. بالتأكيد سأستخدم الطوبي والأبيض".



حضرت توبا بويوكستون، منذ أيام قليلة، معرض كريستيان ديور، الذي افتتح في المتحف الوطني السعودي بالرياض، وخطفت الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستاناً أسود، وعقد ألماس، وأقراطاً متدلية من الألماس.

ووثقت بويوكستون هذه الزيارة من خلال مجموعة صور نشرتها عبر خاصية "القصص" على حسابها الشخصي بإنستغرام، وعلقت قائلة: "لقد كانت ليلة رائعة في معرض ديور، مصمم الأحلام، في الرياض. والآن حان وقت العودة إلى المنزل".

كما شارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على إنستغرام مقطع فيديو يوثق زيارة الممثلة التركية لمعرض ديور، وأعربت خلاله عن سعادتها بوجودها في الرياض، قائلة: "هذه هي المرة الأولى لي في الرياض، وأنا مندهشة حقاً بهذه المدينة".

وتابعت: "لقد استطعت زيارة بعض الأماكن، وبالنسبة إلى الديكورات والهندسة المعمارية؛ فأنا مندهشة للغاية".



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مسلسل "ذات أخرى"

يُذكر أن آخر أعمال توبا الفنية، هو مسلسل "ذات أخرى" الذي عُرض الموسم الثاني منه في يوليو 2024، على منصة Netflix. والمسلسل درامي رومانسي، عُرض الموسم الأول منه عام 2022 وحقق نجاحاً ملحوظاً.

وتدور أحداثه حول ثلاث فتيات، إحداهن مصابة بالسرطان، يتركن إسطنبول، ويذهبن إلى مدينة ساحلية صغيرة بتركيا، وذلك لاستكشاف جانب آخر من الحياة، وللحصول على بعض السكينة، وهناك يقابلن مُعالِجاً روحانياً، الذي يغير لهن مفاهيم الحياة.

المسلسل من بطولة توبا بويوكستون، صدى باكان، وبونجيك يلماز، ومراد بوز، وفرات تانش، ورضا قوجة أوغلي، وفوسون ديميريل، وأوموت كورت.



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