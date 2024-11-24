نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مهمات عناصرها المنفّذة منذ صباح اليوم الاحد الواقع في ٢٤-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة.
محافظة بيروت
البسطة
- انتشال جثامين ٥ شهداء و عدد من الأشلاء واستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
ضاحية بيروت الجنوبية
- إخماد حريق شقة من مبنى سكني في منطقة الرويس.
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت مبنى في منطقة الجاموس دون تسجيل وقوع اصابات.
محافظة الجنوب
- سحب جريح من تحت الأنقاض في منطقة العامرية جراء قصف مدفعي على مركز للجيش اللبناني، توازياً إخماد حريق الموقع المستهدف نفسه.
- انتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض في بلدة زبقين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً ، وفي الوقت نفسه فتح طريق بعد أن قطع في بلدة الحنّية و زبقين.
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة المجادل دون تسجيل وقوع اصابات.
- انتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض في بلدة جويا.
محافظة النبطية
مدينة النبطية
- سحب جريح من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً.
محافظة البقاع:
قضاء البقاع الغربي:
- تأمين السلامة العامة ومعاونة عمال الصيانة في شركة كهرباء لبنان لإعادة التيار الكهربائي بعد أن قطع بسبب غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مشغرة وعين التينة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني نشر مهمات عناصره المنفذة حتى الساعة: استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في البسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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