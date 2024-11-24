أشار النائب ملحم خلف، في حديث لـ"الجديد" تعليقاً على تقرير إسرائيلي بقصف مبنى مجلس النواب اللبناني، الى أننا "ندعو لوقفة تاريجية وجامعة تسمح لنا بانقاذ الوطن وانتخاب رئيس".
ولفت خلف، الى أنني "سأبقى في مجلس النواب وحمايته تكون من خلال حضور 128 نائبا وانتخاب رئيس".
كانت هذه تفاصيل خبر خلف بعد تقرير إسرائيلي عن إمكانية قصف البرلمان: ندعو لوقفة تاريخية تسمح لنا بانقاذ الوطن وانتخاب رئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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