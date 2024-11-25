حزب الله في العملية رقم 50 اليوم: استهدفنا مستوطنة شتولا بصليةٍ صاروخية

أعلن حزب الله، في بيان حول العملية رقم 50 اليوم، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 18:05 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة شتولا، بصليةٍ صاروخية".

ومنذ صباح اليوم، تعرضت تل أبيب وحيفا وبلدات عدة في الجليل لصواريخ أطلقها حزب الله أدت إلى إلحاق دمار وسقوط إصابات بين الإسرائيليين.

وفي آخر ما نشره الإعلام الإسرائيلي، تحدث عن نحو 350 عملية إطلاق من لبنان.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.