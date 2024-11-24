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متابعًا الحالة.. أمير الباحة يوجه برفع حالة الاستعداد لهطول الأمطار

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تابع صاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الحالة المطرية وتكون الضباب في مدينة الباحة وعدد من محافظاتها يوم الأحد.
وأكد أمير الباحة على أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني، تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول، موجهًا جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل الطرق الرئيسة بالمنطقة، وكذلك الطرق المؤدية إلى القطاع التهامي، للتأكد من سلامتها أمام المركبات، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ لا سمح الله.

الحيطة والحذر

ودعا الأمير د. حسام بن سعود، المواطنين وزائري منطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار الغزيرة وجريان المياه، وعدم التهاون بعبور المواقع الخطرة حفاظًا على سلامتهم.
وتمنى السلامة للجميع، داعيًا الله بأن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها البلاد والعباد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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