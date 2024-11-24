شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الشبكات غير الأرضية يناقش تحديات أمن المعلومات بالرياض غدًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ينطلق غدًا المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية 2024 تحت شعار "تشكيل مستقبل متكامل لأنظمة الاتصالات" بتنظيم الهيئة والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وذلك بمدينة الرياض.
وتستمر أعماله يومين، ويهدف إلى مواكبة التطور المتسارع في توفير خدمات الاتصالات، والإسهام في توفير الحلول التقنية لخدمة البشرية وربط المناطق النائية، وتعزيز البحث والابتكار في تقنيات الشبكات غير الأرضية.
وأوضحت الهيئة أن المنتدى سيتناول موضوعات تناقش: استمرارية شبكات الاتصالات، واقتصاد الفضاء وأسواقه الناشئة، وفتح آفاق الاتصالات الفضائية المباشرة إلى الأجهزة المتنقلة (D2D).
بالإضافة إلى تكامل الشبكات غير الأرضية مع الجيل الخامس (5G) والجيل السادس (6G) وإنترنت الأشياء (IoT)، ومواءمة التوجهات الدولية لمستقبل الشبكات غير الأرضية، ومستقبل الاتصالات بين الأرض والقمر.
وسيتضمن المنتدى استعراض نتائج أبرز التجارب التقنية في مجال الشبكات غير الأرضية، وإعلان الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة IEEE Competition on Non-TerrestrialNetworks for 6G البحثية العالمية، التي تطلقها الهيئة بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE).
يذكر أن الهيئة تعقد المنتدى بالشراكة مع وكالة الفضاء السعودية بوصفها شريك المستقبل، ومجموعة نيو للفضاء راعيًا برونزيًّا، كما نظمت النسخة الأولى من المنتدى في عام 2022 بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، بحضور تجاوز 3000 مشارك.
فيما تضمنت أعماله العديد من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية، والتجارب المثرية، في مجال الشبكات غير الأرضية.
وتستمر أعماله يومين، ويهدف إلى مواكبة التطور المتسارع في توفير خدمات الاتصالات، والإسهام في توفير الحلول التقنية لخدمة البشرية وربط المناطق النائية، وتعزيز البحث والابتكار في تقنيات الشبكات غير الأرضية.
المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضيةكما يهدف تمكين بنية اتصالات تحتية صديقة للبيئة المستدامة، وتعزيز تنظيمات الشبكات غير الأرضية واستخداماتها في التحول الرقمي.
وأوضحت الهيئة أن المنتدى سيتناول موضوعات تناقش: استمرارية شبكات الاتصالات، واقتصاد الفضاء وأسواقه الناشئة، وفتح آفاق الاتصالات الفضائية المباشرة إلى الأجهزة المتنقلة (D2D).
بالإضافة إلى تكامل الشبكات غير الأرضية مع الجيل الخامس (5G) والجيل السادس (6G) وإنترنت الأشياء (IoT)، ومواءمة التوجهات الدولية لمستقبل الشبكات غير الأرضية، ومستقبل الاتصالات بين الأرض والقمر.
تحديات أمن المعلوماتكما سيناقش مواجهة تحديات أمن المعلومات في الشبكات غير الأرضية، وبناء مستقبل مستدام للفضاء، وذلك خلال جلسات حوارية وعروض تقديمية بمشاركة نخبة من القادة، الخبراء، الباحثين، صناع السياسات، المستثمرين، والجهات التنظيمية في مجالات الاتصالات والفضاء والتقنية والطيف الترددي، من مختلف دول العالم.
وسيتضمن المنتدى استعراض نتائج أبرز التجارب التقنية في مجال الشبكات غير الأرضية، وإعلان الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة IEEE Competition on Non-TerrestrialNetworks for 6G البحثية العالمية، التي تطلقها الهيئة بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE).
يذكر أن الهيئة تعقد المنتدى بالشراكة مع وكالة الفضاء السعودية بوصفها شريك المستقبل، ومجموعة نيو للفضاء راعيًا برونزيًّا، كما نظمت النسخة الأولى من المنتدى في عام 2022 بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، بحضور تجاوز 3000 مشارك.
فيما تضمنت أعماله العديد من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية، والتجارب المثرية، في مجال الشبكات غير الأرضية.