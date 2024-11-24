"حزب الله" نشر مشاهداً من عملية استهداف في مدينة تل أبيب بمسيّرات انقضاضيّة وصواريخ "فادي 6" و "قادر 2"

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مشاهد من "عملية استهداف المقاومة الإسلامية قواعد عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة تل أبيب (يافا المحتلة) بمسيّرات انقضاضيّة وصواريخ فادي 6 و قادر 2".

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