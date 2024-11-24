راغب علامة لإحدى المشتركات "عصبتيني"..و هذا ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - قدمت المشتركة اسراء سعيدي أغنية "لولا الملامة" على مسرح برنامج The X Factor، في مرحلة إختيار الفرق، إلا أن ردة فعل راغب علامة لم تكن كما توقعت.



و قال راغب مفاجئاً الجميع بالقول: "عصبتيني إنتي و على المسرح" و ذلك لأنه إختاره و بنى عليها امال كبيرة لفريقه، ليتمنى لها التفيق و يطلب منها أن تحضر نفسها إلى الموسم القادم من البرنامج.

و في وقت سابق، وبعد أداء المشترك العراقي برهم بشكل رائع على مسرح برنامج المواهب "The X Factor"، في مرحلة التصفيات و إختيار الفرق، قامت الفنانة العراقية رحمة رياض بردة فعل مميزة و قالت "قلبي وجعتي" بسبب الفنان اللبناني راغب علامة الذي قام بخطف برهم من فريقها في المرحلة السابقة من التصفيات.

