ميرنا وليد - بيروت - قدمت المشتركة اسراء سعيدي أغنية "لولا الملامة" على مسرح برنامج The X Factor، في مرحلة إختيار الفرق، إلا أن ردة فعل راغب علامة لم تكن كما توقعت.
و قال راغب مفاجئاً الجميع بالقول: "عصبتيني إنتي و على المسرح" و ذلك لأنه إختاره و بنى عليها امال كبيرة لفريقه، ليتمنى لها التفيق و يطلب منها أن تحضر نفسها إلى الموسم القادم من البرنامج.
و في وقت سابق، وبعد أداء المشترك العراقي برهم بشكل رائع على مسرح برنامج المواهب "The X Factor"، في مرحلة التصفيات و إختيار الفرق، قامت الفنانة العراقية رحمة رياض بردة فعل مميزة و قالت "قلبي وجعتي" بسبب الفنان اللبناني راغب علامة الذي قام بخطف برهم من فريقها في المرحلة السابقة من التصفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة لإحدى المشتركات "عصبتيني"..و هذا ما حصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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