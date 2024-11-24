"الأخبار": قوة الاحتياط الفرنسية التابعة لليونيفيل نفذت اليوم تحركات في بنت جبيل دون إذن الجيش اللبناني

أفادت صحيفة "الأخبار"، بأن "قوة الاحتياط الفرنسية التابعة لقوات اليونيفيل نفذت اليوم تحركات في منطقة بنت جبيل من دون إذن الجيش اللبناني".

وأوضحت الصحيفة أن القوة الفرنسية "قامت بعملية بحث في وادي عين التين خراج بلدتي دير انطار وكفردونين وداخل حيي عريض النبي والكسارة في بلدة تبنين".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.