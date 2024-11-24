أونروا تحذر من نقص إمدادات الغذاء في غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن ما يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله عبر المعابر من الدقيق والمواد الغذائية لا يلبي إلا %6 من حاجة السكان، الأمر الذي تسبب في أزمة حادة، خاصة في الحصول على الخبز، إذ أدى ذلك إلى إغلاق معظم المخابز جنوب قطاع غزة.

وأوضحت أن أكثر من مليوني نازح في قطاع غزة يحاصرهم الجوع والعطش والمرض والخوف، وأن الحصول على وجبات الطعام أصبح مهمة مستحيلة للأسر في القطاع.

وأشارت «أونروا» إلى أن أوضاع النازحين في خيام النزوح ومراكز الإيواء مأساوية في ظل الجوع والبرد، وعدم قدرة المنظمات الدولية على تلبية حاجات النازحين إثر شح الطعام والغذاء، مطالبة بفتح كامل للمعابر، وإدخال ما يحتاجه السكان، للحد من المجاعة التي فاقمت حالات سوء التغذية والأمراض المتعددة.